(Di martedì 22 novembre 2022) L’ex pallone d’oro Lukaha parlato in conferenza stampa prima della partita d’esordio al Mondiale della sua Croazia domani mattina alle 11 contro il Marocco. Partita del gruppo F che comprende anche Belgio e Canada che – sempre domani mercoledì 23 – si affronteranno alle 20 italiane. Mostra sicurezza e fiducia davanti ai giornalisti seduti in sala stampa, alle domande sul suo futuro non ha voluto rispondere maha dichiarato di sentirsi, ha fatto notare di essere ancora titolare nele che giocare a calcio la fa sentire. Quindi sembrerebbe chenon voglia sentir parlare di fin carriera. Anzi ha voglia di divertirsi, di condurre la sua Croazia più avanti possibile nel torneo. Gli aspetti personali li mette in secondo ...

IlNapolista

Il mio modello e' sempre stato: vede delle cose che tanti altri calciatori non vedono. Ma ... Ringrazio la societa' per la fiducia e per lo spazio cheavendo: e' anche grazie a loro che sono ...... avere così tanti giovani che giocano titolari è difficile, ma è bello vederli al fianco dei,...lavorando, come i miei predecessori e quelli ancora prima, per adeguarmi ai tempi che vivo: non ... Modric: «Sto bene, al Real Madrid gioco quasi tutte le partite» - ilNapolista La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il migliore al mondo. MIGLIORE - Le parole del giovane centrocampista croato Sucic sulla linea mediana della sua Nazionale: «Il nostro centrocampo, Modric-Brozovic-Kovavic, è il migliore del mondo! No ...