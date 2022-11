Maltempo | scuole chiuse in alcuni comuni della Marsica

(Di martedì 22 novembre 2022) L'Aquila - "Date le avverse condizioni meteo le attività didattiche di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo di Balsorano e San Vincenzo nella giornata di oggi 22 novembre vengono sospese. Seguirà ordinanza". E' quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila), nella. "Ci sono arrivate diverse segnalazioni sulla Superstrada di tratti con presenza di ingenti quantità di acqua e scarsa visibilità - si legge ancora sulla pagina social - Date le copiose piogge si prega di prestare la massima attenzione ed uscire solo se necessario. Sulla provinciale per Castronovo sono caduti dei massi ed è stata allertata la Provincia che sta intervenendo. Tutti gli amministratori rimangono a disposizione per segnalazioni di qualsiasi problema. Dopo un attenta ricognizione degli amministratori presso tutte le Frazioni, la situazione ...

