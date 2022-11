Maltempo | le news di oggi | piogge | mareggiate e neve Allerta in 9 Regioni DIRETTA

(Di martedì 22 novembre 2022) Emessarossa in Abruzzo e Sardegna; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Acqua alta a Venezia bloccata dal Mose. Scuole chiuse in diversi comuni dal Lazio alla Campania. Senza collegamenti le Eolie e le isole del Golfo di Napoli. Parchi chiusi a Roma enel litorale laziale

Nel Lazio in zona Idroscalo, a Ostia, il mare ha fatto crollare una porzione della banchina di protezione in prossimità del tratto costiero. Il cedimento ha provocato allagamenti. Non ci sono ... Le previsioni parlavo di un picco di precipitazioni di 170 centimetri, il terzo per gravità nella storia. Ma la barriere della diga hanno evitato che l'alta marea provocasse gravi danni al centro stor ...