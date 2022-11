Giandavide De Pau | Marta è stata la terza vittima | «Si era rifiutata di aiutarlo»

È rinchiuso in carcere a Regina Coeli,De, il 51enne indagato per l'uccisione di tre donne nel quartiere Prati, al centro di Roma. L'uomo è guardato a vista per timore che possa tentare il suicidio. Una precauzione presa ...Sara' eseguita dagli esperti dell'istituo di medicina legale del Policlinico Gemelli l'autopsia delle tre donne uccise daDenella giornata di giovedi' scorso, nel quartiere Prati, a Roma. Secondo quanto si e' appreso tra domani e dopodomani sara' dato incarico dai pubblici ministeri di eseguire gli ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Poi chiama i carabinieri: "Venitelo a prendere" di Andrea Ossino (Repubblica Roma) Ha trascorso la prima notte nel carcere di Regina Coeli, Giandavide De Pau, l'uomo di 51 anni fermato per i tre ...