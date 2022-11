De Laurentiis | il figlio Luigi a cuore aperto | “Mio padre ha avuto coraggio”

... Luigi DeLuigi De, presidente del Bari, ha parlato ai microfoni di Kiss ... Che rapporto c'è sul tema calcio con tuo padre "Da presidente a presidente, da padre ac'è ...Luigi De, presidente del Bari edi Aurelio, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in occasione della presentazione della nuova serie tv Comedy 'Vita da Carlo due': Che rapporto c'è sul ...Luigi De Laurentiis, presidente del Bari e figlio del patron azzurro Aurelio De laurentiis, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli in occasione della presentazione della nuova serie tv ...La discussione nasce tra i presidente di Lazio e Napoli a inizio assemblea per l’elezione di Rebecca Corsi, figlia del presidente dell’Empoli, a consigliere non indipendente ...