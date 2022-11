(Di martedì 22 novembre 2022) Bergamo, 22 nov. (Adnkronos) - "Resteranno scolpite nelle nostre menti le terribili immagini dei camion militari che portano via i feretri di tante persone morte a causa del virus, persone che in molti casi ci hanno lasciato senza il saluto dei familiari, senza una preghiera al loro funerale. Non le dimenticheremo. Rappresentano un. Une non effimero alla. Celebrare qui l'assemblea dell'Anci vuol dire consapevolezza delle lezioni derivanti dalla pandemia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, di fronte ai sindaci italiani riuniti a Bergamo. "Stato, Regioni, Comuni, Province, hanno saputo fare squadra durante la pandemia, affermando l'unità della Repubblica, con una mirabile capacità di ricomposizione e ...

Inoltreha sottolineato come 'stia mutando e si stia ampliando la platea dei bisogni ... l'aumento generalizzato della spesa in welfare indotto dalla pandemia continua anche nel post- ...è stato presente anche il 28 giugno 2020 per la Messa da Requiem di Donizetti che si è tenuta davanti al Cimitero Monumentale in memoria di tutte le vittime del. L'ultima volta è ... Covid: Mattarella, ‘vittime monito permanente e appello severo a responsabilità’ Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa oggi pomeriggio (22 novembre ... da Requiem di Donizetti davanti al Monumentale per ricordare le vittime del Covid. La quarta il 27 ottobre ...La bozza Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata presentata alla Conferenza Stato-Regioni non rende un buon servigio alla sanità pubblica, peraltro duramente provata dalla pandemia, co ...