Antonella contro Nikita | “Non ci voglio più avere nulla a che fare con lei Ieri addirittura bulletta | a Onestini di lei non…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 22 novembre 2022) Nella casa del Gf Vip, traFiordelisi ePelizon continua il rapporto di antipatia e oggi l’influencer salernitana, parlando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli ha avuto dure parole nei suoi riguardi: “Ha ragione Antonino, sta uscendo fuori per quello che è. Io non cipiùa checon L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, la sorella si sfoga: “Io e mio fratello amiamo i nostri genitori e abbiamo perdonato i loro errori. Sono stanca di…” Gf Vip 7,ammette l’interesse per un vippone: “L’avevo adocchiato sul web, adesso me lo ritrovo in casa. Però sto…” Edoardo esplode...