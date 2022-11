Verso la manovra | dal taglio al cuneo alla tassa sulle consegne a domicilio | cosa prevede

(Di lunedì 21 novembre 2022) Oggi pomeriggio, lunedì 21 novembre, il Consiglio dei ministri varerà la nuovaeconomica: una legge di bilancio che vai 32 miliardi, di cui due terzi saranno destinati all’emergenza energia. Dopo il Cdm, il ddl passerà in esameCommissione Bilancio della Camera, per poi approdare in Aula intorno al 20 dicembre. Dopodiché L'articolo proviene da Inews24.it.

Attacca Mara Carfagna , presidente di Azione e deputata di Azione - Italia viva che, su Twitter, a proposito del consiglio dei ministri di oggi ha scritto: 'unaa zero riforme, zero ...Si vail taglio del cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi. Sulla flat tax ...euro per gli autonomi Dopo un nuovo confronto nella maggioranza e le ultime limature al testo la...Quota 103 per le pensioni, flat tax estesa e stretta sul reddito di cittadinanza, tra punti fermi e misure che saranno limate fino all'ultimo ...Manovra economica: taglio al cuneo fiscale, superamento della legge Fornero e una prima stretta al reddito di cittadinanza. Le novità ...