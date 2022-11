Sì | in Cina un gruppo di pecore gira in cerchio da più di dieci giorni

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il 21 novembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post di Facebook condiviso dalla pagina ufficiale Rainews.it il 18 novembre 2022, secondo cui inun gregge disi starebbe muovendo inda più di. Nel post è presente un link che rimanda al sito di Rainews in cui si vede un video che mostra un gregge dire in. Si tratta di una notizia vera, sulla quale però non è ancora stata fornita una spiegazione certa. Il video è reale ed è apparso il 16 novembre 2022 sul profilo Twitter di People’s Daily, media cinese affiliato allo Stato. Si tratta di un filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza che mostra undi ...

Corriere Roma

Usa - Galles: diretta tv e streaming Usa - Galles, gara d'esordio della fase a gironi delB ... IV UOMO: Ma Ning (). VAR: A. Al - Marri (Qatar). ASS. VAR: Jiyed (Qatar).Lacontinua a perseguitare e controllare i cristiani che non accettano la linea ufficiale del ... Nel Medio Oriente che ha sperimentato l'occupazione jihadista la presenza di questo... Caro bollette, il gruppo Astrologo compra in Cina i pannelli fotovoltaici BOLOGNA (ITALPRESS) - Volvo Cars ha annunciato la sua adesione alla Accelerating to Zero Coalition, presentata alla Conferenza delle Nazioni ...Flessibilità e alta tecnologia per il nuovo Biotech Center di Chiesi. Un investmento in innovazione che punta anche ad attrarre talenti ...