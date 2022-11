Omicidio Anrhony Artiano | resta in carcere il ragazzo fermato dalla polizia

Leggi su anteprima24

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Pasquale Muro, il giovane di 20 anni accusato di avere ucciso Antonio(in foto), 23 anni, il fidanzato della sorella, gravemente ferito alla testa da un colpo di pistola esploso durante una lite tra parenti, al Rione Traiano di Napoli. Muro, difeso dall'avvocato Luigi Senese, si è presentato stamattina davanti al gip il quale poco fa ha disposto per lui la misura cautelare in. Pasquale, che insieme alla famiglia era andato via da rione Traiano per paura di ritorsioni, è stato prelevato venerdì scorsoda una località del centro Italia e portato ina disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice ha anche disposto il trasferimento degli atti a Napoli per competenza. La sua famiglia, ...