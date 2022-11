Non posso | Donnarumma rivede il gol e reagisce così in tv | è gelo

(Di lunedì 21 novembre 2022) "Mi aspettavo questo tipo di tiro perché sapevo che da lontano calcia, di piatto, la maledetta”. Un tiro micidiale quello di David Alaba da punizione, per un brutto 2-0 finale che l'Austria ha rifilato all'Italia. Il secondo gol è però più un errore dell'ex portiere del Milan, finito nel mirino delle critiche da parte dei tifosi ancora una volta: "Un tiro strano, ha fatto un gol incredibile, dopo lo guarderò meglio e vedrò dove potevo fare meglio e dove ho sbagliato — ha detto l'estremo difensore oggi al Psg — Lo sto riguardando adesso, è un tiro incredibile. Sicuramente nonprendere gol da lì sul mio palo. Lo analizzerò, lo riguarderò e ci lavorerò meglio".: “Il k.o. di Vienna? Ha inciso anche il Mondiale…” Intanto l'Italia chiude la sua seconda amichevole con il k.o. di Vienna, dopo la vittoria in ...

suonate e no fate domande", è scritto sul portone di casa della famiglia. "Io vidire che sto male - ha detto al Tg3 la sorella Francesca che ha chiamato le forze dell'ordine - solo questo ...Insomma, meglio stare alla larga da una modifica del genere a meno chesia strettamente ... ma del resto il bello di questo tipo di community è che spesso si muove in base al 'perché' invece ...Volano stracci in passerella tra Lily-Rose Depp, celebre figlia di Johnny e della ex compagna Vanessa Paradis e la top Vittoria Ceretti. Stracci di seta e pizzo magari, ma pur sempre stracci.Suicida a 13 anni. Choc a Monopoli, in provincia di Bari, dove una ragazzina si è tolta la vita: a trovare il corpo senza vita, nel bagno dell'abitazione dove viveva, ...