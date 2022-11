Napoli | ruspe in azione a casa di Davide Marotta | partito l’abbattimento

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 21 novembre 2022) E’ stata abbattuta questa mattina ladi, l’attore partenopeo diventato popolare negli anni ’80 grazie alla pubblicità della Kodak. La battaglia che l’artista ha portato avanti in queste settimane non è riuscita a fermare le. All’alba – come anticipa Fanpage.it – le pale meccaniche sono entrate ine hanno iniziato L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.