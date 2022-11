Multe stradali | perché da gennaio potrebbero aumentare dell’11%

Indice dei contenuti Per sanzioni epotrebbe arrivare l'amara stagione degli aumenti Dal 1° gennaio possibile amara scoppola in arrivo su multa eccesso di velocità e non solo Cosa ...Energia, carrello della spesa, RC Auto . Infine - chiaro - anche le, ciliegina sulla torta che aggiunge la beffa al danno. L' inflazione corre, le sanzioni del ...alle proprie infrazioni...Dall'abolizione dell'imposta sulla tv pubblica (a cui Giorgetti ha già detto no) al bonus nozze: il ministro delle Infrastrutture elenca i provvedimenti su cui è a lavoro la Lega e assicura: "A me i s ...Giornata delle vittime della strada: su indicazione di Matteo Salvini tecnici del MIT al lavoro per scontare le multe agli automobilisti ...