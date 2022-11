Maltempo in Toscana | pioggia e mareggiate anche martedì 22 novembre

(Di lunedì 21 novembre 2022), temporali ma, soprattutto, vento ecaratterizzeranno in buona parte le prossime ore di oggi lunedì 21e la giornata di domani,22. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo L'articolo proviene da Firenze Post.

a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione 'Allerta meteo' del sito della Regione, accessibile dall'indirizzo www.regione..it/allertameteo .Al centro: entro sera forte dalla Sardegna verso e Lazio. Al sud: in serata peggiora fortemente in Campania. Martedì 22. Al nord: forte al Nordest, neve copiosa sulle Alpi. ... Maltempo Toscana, ecco l'autunno e 10 giorni di pioggia: «All'Abetone potrebbe nevicare»