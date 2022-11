LIVE Inghilterra-Iran 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | sblocca la partita Bellingham

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DILADI SENEGAL-OLANDA DALLE 17.00 LADI USA-GALLES DALLE 20.00 43? Moharrami in scivolata ferma Sterling. 41? Possesso palla prolungato dell’. 39? Sterling prova a cercare, ma il pallone è troppo lungo. 37?che ora vuole il raddoppio. 35? Gooooooooooooooool,, inserimento perfetto con un colpo di testa sul secondo palo,1-0. 33? Traversa di Maguire con un colpo di testa a seguito di un corner. 31? Saka per Mount che di piatto non trova la porta. 29? Possesso palla prolungato ...

L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'Iran . Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'Iran di ...Al Khalifa International Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traed Iran: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ..CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Iran Mondiali 2022, Kane e compagni cercano subito i tre punti. La rosa… Leggi ...L'Inghilterra è la squadra con più 10 (nei rispettivi club) che però non lo indosseranno in Qatar, mentre l'unico numero 10 al Mondiale che arriva dalla Serie A è del Verona.