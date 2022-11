LA NAZIONE

Poggibonsi, il 26enne aveva rubato un centinaio di euro dalla cassa di una macelleria. Era sporco e affamato, gli agenti del commissariato dopo la ramanzina lo hanno ......neltentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera. . Diretto da Andrea Zaccariello, il film èispirato al romanzo omonimo scritto da Francesco Caringella IL... Il ladro è un disperato: i poliziotti prima lo denunciano, poi gli danno soldi e cibo We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Poggibonsi, il 26enne aveva rubato un centinaio di euro dalla cassa di una macelleria. Era sporco e affamato, gli agenti del commissariato dopo la ramanzina lo hanno aiutato ...