Combinata nordica | Cdm Ruka Nordic | quattro gli azzurri convocati

OA Sport

Secondo perché nellaattuale c'è spazio per risollevarsi anche quando sul viso comincia a comparire qualche ruga. Magari il podio resterà irraggiungibile, ma già tornare a marcare ...Di seguito il programma dettagliato della tappa di Ruka, primo appuntamento con la Coppa del Mondo di2022/23 (gli orari indicati sono quelli italiani): PROGRAMMA... Combinata nordica, l'Italia cerca il bandolo della matassa. Gli azzurri usciranno dall'anonimato in cui sono scivolati Per la Coppa del Mondo del 2022-2023 di sci alpino, il calendario delle gare inizia ora a farsi davvero fitto. Con gli uomini impegnati a Lake Louise, in Canada, già da domani, martedì 22 novembre del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...