“Colpo di scena a UeD” Clamoroso Ida Platano | ora il pubblico non sa più che dire

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Idaha lasciato Uomini e Donne per portare avanti la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza, dopo essersi messa alle spalle la storia con Riccardo Guarnieri. Ilha quindi accolto favorevolmente questa uscita didella donna, che potrebbe avere trovato finalmente la sua anima gemella. Ma le anticipazioni fornite dal sito Blastingnews sono abbastanza clamorose e fanno riferimento a ciò che dovrebbe succedere nelle prossime puntate del dating show, presentato da Maria De Filippi. Ovviamente occorrerà aspettare la messa in onda degli appuntamenti, ma c’è già un’anticipazione su Idae Uomini e Donne su ciò che dovrebbe accadere martedì 22 novembre. Intanto, è scoppiato l’amore tra due protagonisti del programma. Fabiano ha 49 anni, è di Livorno e lavora come gruista presso il porto di ...