TS – l’eredità di Buffon e gli altri portieri in lista

Leggi su justcalcio

(Di domenica 20 novembre 2022) 2022-11-20 11:06:00 Flash news da Tuttosport: TORINO – Se la Juventus è la squadra che ha incassato meno reti in campionato (7 gol subiti in 15 partite) il merito è senza dubbio della fase difensiva della formazione di Max Allegri, ma è anche una questione di affidabilità in porta. Arrivano pochi tiri, ma quei pochi spesso non finiscono in fondo alla rete perché i guardiani bianconeri si fanno trovare pronti. Si sono succeduti in due: nove le presenze in campionato di Szczesny con tre gol incassati, sette quelle di Perin (con lo Spezia ha preso il posto del compagno infortunato nel secondo tempo) con quattro gol presi. Segnale di affidabilità che per la dirigenza bianconera conta tanto, anche nelle scelte di mercato. Ad aprile Perin aveva compiuto una scelta di vita precisa: rinnovare fino al 2025, accettando una riduzione dello stipendio annuo, con la consapevolezza di chi sa di ...