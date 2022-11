Lukoil | Urso | si può pensare a una nazionalizzazione

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 20 novembre 2022) "La Golden power è uno strumento che non si limita a bloccare un'acquisizione. Se ci sono investitori interessati alla raffineriadi Priolo, il governo con la Golden power può creare un clima di prescrizioni, stabilendo quali sono le condizioni di investimento, ad esempio su produzione e occupazione" ha detto il ministro delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo, al Festival Città Impresa di Bergamo. Secondoperò accanto alla Golden power "ci vuole un braccio finanziario per aiutare gli imprenditori che vorrebbero aprire il capitale a investitori stranieri ad esempio per crescere, offrendo un'alternativa e preservando gli interessi nazionali. Così si fa politica industriale". Il ministro, mette sul tavolo anche l'ipotesi di acquisire lo stabilimento. "L'azienda di Priolo - dicein un'intervista a ...