Juventus | in programma tre amichevoli di lusso

(Di domenica 20 novembre 2022) Durante la pausa a cui la serie A è sottoposta causa mondiali in Qatar, laè pronta a seguire un percorsoto tra relax e, in attesa del ritorno del campionato il 4 gennaio contro la Cremonese., ildurante la pausa mondiale Contrariamente alle classiche tournée organizzate durante l’estate, i bianconeri questa volta rimarranno spesso alla Continassa per allenarsi. I numerosi infortuni durante il campionato hanno forse portato alla scelta di evitare viaggi e lavorare sul campo di casa. Per la squadra di Massimiliano Allegri sono già fissate delle interessantiper prepararsi al ritorno in campo e mantenersi allenati durante questo lungo stop. Venerdì è stato l’ultimo giorno di lavoro per la Vecchia Signora, per tutti quei ...

... dalla magia al teatro di strada, con diverse azioni musicali previste, ilpresenta una ... Una selezione di immagini sarà inoltre esposta alloMuseum. La mostra ripercorre la storia ...Venerdì è stato il giorno del rompete le righe per la, per gli ultimi giocatori rimasti a Torino e non impegnati non solo per il Mondiale ma ...in campo alla Continassa fissato daper ...La Juventus sul sito ha pubblicato il recap della prima parte di stagione della Primavera di Paolo Montero. "Il 12 novembre scorso è terminata la prima parte di stagione della ...La Juventus studia un turnover da fare in tutte le competizioni per andare avanti su tutti i fronti. Intanto sospiro di sollievo per Fagioli ...