Il capitano Ehsan Hajsafi porta le proteste in Iran sul campo dei mondiali

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - Aiin Qatar la nazionaleiana esprimerà il suo dissenso contro il regime e darà "voce" alla rivolta che da più di due mesi scuote la Repubblica islamica: l'annuncio è arrivato dal difensore e, che in conferenza stampa ha esordito con l'espressione "nel nome del dio dell'arcobaleno", la stessa usata in un video dal piccolo Kian Pirfalak, una delle vittime simbolo della repressione costata 400 morti e 15mila arresti. Il calciatore 32enne che milita nell'Aek Atene ha inviato le sue condoglianze alle famiglie di chi ha perso la vita nellee ha ammesso che "la situazione nel Paese non è buona". "La nostra gente non è contenta", ha aggiunto, auspicando che "la situazione cambi". "Noi siamo qui, ma questo non vuol dire che non dobbiamo ...