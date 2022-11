Gatto con una zampa rotta entra al pronto soccorso | l' infermiere lo nota e lo cura subito

TGCOM

Ilbianco e nero è stato subito medicato e curatoamore dal personale medico, che lo ha chiamato Davso, e assistito fino a quando non è stato dimesso.Da una disavventura all'adozione. È l'incredibile storia di untrovato dietro a un muro in una casa di Este, nel Padovano. Ma andiamoordine: tutto ha avuto inizio quando una donna che abita in quel condominio ha sentito un miagolio disperato di un ... Turchia, gatto con una zampa rotta va al pronto soccorso per farsi curare Salvato dai Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa a 12 metri di altezza, si trovava in prossimità della cima del pino.... “Omero” ...Ma dove E come ci sarebbe mai finito lì un gatto Giunti nell’appartamento, gli addetti dei Vigili del Fuoco hanno individuato il punto di origine del miagolio. Con martello e scalpello hanno poi ...