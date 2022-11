Gallarate | bimbo di due anni travolto da un' auto | è gravissimo Era sul passeggino spinto dalla madre che è restata illesa

... a(Varese). A quanto emerso la donna lo stava spingendo sul passeggino, quando un'auto ... Padre e madre non hanno visto arrivare la Fiat Panda che ha centrato in pieno il lorosul ...... domenica 20 novembre, in via Cantoni a(nel Varesotto) mentre i genitori lo stavano ... La donna che l'ha investito è stata abbagliata dal sole basso Nella caduta, ilha riportato delle ...Cronaca - La madre lo stava spingendo nel passeggino. Sulla dinamica indaga la polizia .... Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i medici rianimatori ...Buona notizia dopo la preoccupazione per le condizioni del piccolo, finito a terra ieri in via Cantoni. Incidente avvenuto in un punto anomalo, dotato di rotatoria e strisce pedonali ...