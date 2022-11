F1 | GP Abu Dhabi 2022 Verstappen favoritissimo Hamilton resterà per la prima volta a “zero” o compirà un’impresa?

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) La Formula Uno giunge al proprio atto finale. Come ormai d’abitudine nell’ultimo decennio, il sipario calerà nel faraonico autodromo di Yas Marina, dove questo pomeriggio avrà luogo il Gran Premio di Abu. A differenza dello scorso anno, quando la tensione era massima, i titoli non sono più in palio. Maxe la Red Bull hanno conquistato da tempo gli Iridi piloti e costruttori. Dunque la tematica più calda riguarda Lewise la possibilità che il britannico chiuda, per lain carriera, una stagione senza successi. Il trentasettenne inglese ha vinto almeno una gara in ogni singolo anno di attività dal 2007 a oggi. Significa aver primeggiato in un GP di 15 differenti Mondiali. La sequenza ha un unico precedente, quello di Michael Schumacher tra il 1992 e il 2006. Se il Re ...