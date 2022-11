(Di domenica 20 novembre 2022) Il Mondiale2022 è andato ufficialmente in archivio con la conclusione del Gran Premio d’Australia sulla magica pista di Phillip Island, che curiosamente sarà teatro della tappa inaugurale della prossima stagione. Appuntamento fissato a fine febbraio(dal 24 al 26) per il primo round del nuovo campionato. La carovana si trasferirà poi a Mandalika per il Gran Premio d’Indonesia dal 3 al 5 marzo, prima di affrontare il lungo tour de force in giro per l’Europa fino al mese di ottobre. Il Vecchio Continente ospiterà infatti ben otto appuntamenti consecutivi, tra cui l’attesissimo GP dell’Emilia-Romagna a Misano dal 2 al 4 giugno. Dopo il weekend di Portimao, previsto dal 29 settembre al 1° ottobre, lavolerà in Argentina (13-15 ottobre) per l’ultimo atto della stagione. Nelle prossime settimane verranno comunicate ...

OA Sport

Il tracciato, entrato neldel Mondiale di Formula 1 nel 2009 , ha subito delle modifiche ... Ultima gara del 2022 anche per lache, dopo il Round d'Indonesia in cui Alvaro Bautista ...... cosa che tornerà a fare nel 2023, in unche potrebbe riaccogliere " in luglio " anche il round di Imola. Tornando al presente, il circusarriva in Australia con i giochi già ... Calendario Superbike 2023: quando comincia, tutti i GP, le date e il programma completo Gran finale di stagione per i motori su Sky e in streaming su NOW.Da giovedì 17 a domenica 20 novembre, appuntamento in diretta esclusiva ...Ultimo show del Mondiale Superbike a Phillip Island: per gustare le dirette bisognerà passare la notte in bianco. Rischio pioggia ...