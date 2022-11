Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022)DEL 19 NOVEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRI PROBLEMI; DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA REGIONALE DI MORRO IN PROVINCIA DI RIETI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI LEONESSA, SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA E SENSO UNICO ALTERNATO; SEMPRE A CURA DI ASTRAL LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA REGIONALE AUSONIA NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA; ANCHE SU QUESTO TRATTO ATTIVE MODIFICHE ...