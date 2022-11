Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle dopo la morte della madre | Fabio Canino a casa col Covid | Montesano fuori

Leggi su optimagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) Scoppia la polemica tra il popolo dei social per viapresenza dicon lela. Proprio nel pomeriggio di oggi la giornalista ha dato il triste annuncio sui social e in molti hanno temuto che questa sera non sarebbe presentata nel programma ma così non è stato, per la gioia dei fan. In molti però hanno trovato l’ennesima scusa per attaccarerea di non aver vissuto e affrontato il suo lutto tra le lacrime magari lontano da uno studio televisivo. Sui social il dibattito è molto accesso e le opinioni sono contrastanti specie perché la stessa padrona di, Milly Carlucci, all’epoca ...