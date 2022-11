Miriam Leone | la camicia si apre | i fan guardano tutti lì

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 19 novembre 2022) Donna di una bellezza più unica che rara;sa perfettamente come mandare in tilt totalei suoi fan. Iniziamo dal punto di vista sentimentale e non possiamo non menzionare la bellissima relazione che sta vivendo con Paolo Carullo; la coppia si è sposata l’anno scorso ed ha deciso di festeggiare la luna di miele nell’incantevole paradiso delle Maldive. In occasione del loro primo anniversario,ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram alcune foto inedite di quello che possiamo definire, senza troppi problemi, il giorno più importante della sua vita. Instagramè una delle attrici più popolari che ci siano; probabilmente è anche per questo che cerca di usare la sua fama con l’obiettivo di essere di aiuto. Da questo ...