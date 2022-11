Milly Carlucci | un vero incubo a Ballando | una sua stella se la vede brutta

Leggi su sologossip

(Di sabato 19 novembre 2022) La vergogna è infinita per quanto accaduto a un’artista dicon le Stelle. Questa voltadeve tenere alta l’attenzione. Spesso capitano drammi ai personaggi famosi, ma alcuni sono proprio al limite dell’assurdo. C’entra il format di ballo per eccellenza di Rai 1, quello condotto dalla storica presentatrice,con le Stelle. Non è la prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.