Metro Linea 1 | Manfredi | “Chiesto intervento immediato”

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Anche stamattina abbiamo sollecitato la Caf (la società costruttrice spagnola Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) che ha una struttura di manutenzione per i nuovi treni affinché intervenga perché è un problema di software di controllo interno al treno e quindi in alcune occasioni blocca il compressore”. Lo ha detto – parlando a margine del giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella – il sindaco di Napoli, Gaetano, in merito al nuovo treno dellapolitana della1 fermo da giovedì. “Abbiamoun. C’è da dire che siamo in una fase di rodaggio, però ci auguriamo che il problema venga risolto rapidamente: non è un problema meccanico ma informatico”, ha spiegato ...

