Mafie nel Lazio | martedì la Regione Lazio presenterà l’ultimo rapporto nel Comune di Nettuno

(Di sabato 19 novembre 2022) Purtroppo i continui episodi di cronaca nera testimoniano come, da Gaeta a Civitavecchia, ormai la criminalità organizzata si sia stabilmente insediata lungo tutto il litorale laziale. A riprova di ciò,prossimo – il 22 novembre – alle ore 18.00, presso la sala del Consiglio Comunale didi viale Giacomo Matteotti 37 si svolgerà la presentazione delnel”. Interverranno il Commissario Straordinario deldi, dott. Bruno Strati, il Presidente Vicario, Daniele Leodori, il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dott.ssa Maria Cristina Palaia e il Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della, Gianpiero ...

... martedì prossimo " il 22 novembre - alle ore 18.00, presso la sala del Consiglio Comunale di Nettuno di viale Giacomo Matteotti 37 si svolgerà la presentazione del Rapporto "Lazio". ......" attendibili " di Giovanni Brusca sul cosiddetto "papello" Su Domani prosegue il Blog, da ... In realtà, non vi fu alcuna accelerazione della strage di via D'Amelio, o, almeno, nonsenso in ...La sostituto procuratore ad Adro per parlare di criminalità organizzata con gli studenti dell'istituto Madonna della Neve ...Purtroppo i continui episodi di cronaca nera testimoniano come, da Gaeta a Civitavecchia, ormai la criminalità organizzata si sia stabilmente insediata lungo tutto il litorale laziale. A riprova di ci ...