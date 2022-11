JESSICA MORLACCHI | “NON DENUNCIO MEMO REMIGI | AD UNA CERTA ETÀ PERDI I FRENI…”

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 19 novembre 2022) Si calmano le acque in Rai sulla vicenda che ha visto protagonisti. La cantante, presenza fissa del programma di Rai1 “Oggi è un altro giorno”, torna sull’accaduto che l’ha vista palpeggiata in diretta dae spiega perché non lo denuncerà. «Penso abbia avuto un momento di confusione. È l’unica spiegazione che riesco a darmi. In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo, non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento», confessa a Diva e Donna. Laricorda che nei due anni trascorsi insieme come affetti stabili di Serena Bortone non c’è mai stato alcun problema con stima e rispetto reciproco. Poi quel gesto che prova a giustificare con l’età di ...