Gf Vip 7 | la madre di Edoardo Donnamaria interviene | “Alcune cose non mi fanno stare tranquilla”

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 novembre 2022) Di recente la mamma diè intervenuta in una puntata di Forum. Il tema di discussione era “adolescenti”. Parlando del suo rapporto con il figlio e del suo percorso all’interno della Casa della settima edizione del Grande Fratello Vip, la signora Chicca Bianco Cristaha ammesso di non essere completamente serena. Come riportato da Blogtivvu.com, ladiha detto:non mi. Sono, preoccupata per altri versi ma sonome ne ha fatte passare tante, dalla scuola in poi. Io sono molto severa, mio marito meno. Sono per la linea del controllo totale, per il cercare di ...