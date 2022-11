Ergastolo per Benno Neumair Uccise entrambi i genitori

(Di sabato 19 novembre 2022)per. Il 31enne reo confesso dell'omicidio deie dell'occultamento dei loro corpi, è stato condannnato all'con un anno di isolamento diurno dalla Corte d'assise di Bolzano, presieduta dal giudice Carlo Busato. La sentenza è arrivata sabato 19 novembre. I fatti risalgono al 4 gennaio 2021, quando Petere Laura Perselli furono uccisi nella loro casa di Bolzano in via Castel Roncolo. Il 31enne bolzanino, nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021, nell'abitazione di famiglia in una zona residenziale di Bolzano in meno di un'ora ha ucciso prima il padre Peter e poi la madre Laura. Successivamente ha caricato i due corpi in auto e li ha gettati nel fiume Adige dal ponte di Vadena.ha confessato l'omicidio ...

