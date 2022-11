Agenzia ANSA

Un cadavere è stato trovato ieri sera dentro un'auto bruciata a Concordia sulla Secchia (Modena), in una zona isolata. Il, all'interno del portabagagli, è completamentee non è stato ancora identificato. Ma dalle prime informazioni la macchina, un'utilitaria, appartiene a una giovane donna residente in ...L'uomo ha finto di essere morto durante l'incendio e ha messo al dito di unla sua fede, per sviare tutti. Il Quesada riuscirà ad introdursi furtivamente in casa della moglie e le ... Corpo carbonizzato in un'auto, indagini nel Modenese - Ultima Ora (ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Un cadavere è stato trovato ieri sera dentro un'auto bruciata a Concordia sulla Secchia (Modena), in una zona isolata.19 mai ritrovati e ancora dispersi mentre il corpo di un ragazzo mai identificato è stato trovato carbonizzato nel relitto, ritenuto uno dei giovani clandestini saliti a bordo nascosti nei camion, ...