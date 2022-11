ARPAE Emilia Romagna | Concorso per 4 Assistenti Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 19 novembre 2022) L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’ha indetto unPubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali come Assistente Tecnico, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Si comunica inoltre che per le suddette Posizioni sono previste talune riserve. Bando diE' indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti del profilo di assistente tecnico, categoria C, del CCNL del personale del comparto sanità. Alla procedura selettiva in oggetto si applicano le seguenti riserve: un posto a favore degli aventi diritto ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare», art. 1014, comma 1, lettera a) e art. ...