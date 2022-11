Un gruppo di contatto per uscire dall’impasse Ucraina. Il jolly dell’amb. Sessa

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Potremmo utilizzare l’esperienza dei Balcani creando undiad hoc sull’che riunisca i Paesi maggiormente impegnati come Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia più altri che possono e devono svolgere un ruolo, come la Turchia e altri”. La proposta è affidata a Formiche.net dall’ambasciatore Riccardo, il più stretto fra i collaboratori di Giulio Andreotti, attualmente vice presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale ed editorialista del Messaggero, già Ambasciatore d’Italia a Belgrado quando il governo D’Alema gli chiese nel 1999 di restare in sede sotto le bombe della Nato. L’Italia ha tutte le carte in regola per esercitare il ruolo di primo piano sulla regione balcanica sia con riguardo alla crisi serbo-kosovara sia più in generale nell’ambito delle ...