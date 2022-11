Omicidi a Prati | le indagini sul killer delle prostitute | una di loro colpita durante un rapporto sessuale

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 novembre 2022): è caccia altre. Tre donne che agenti della squadra mobile e uomini della scientifica hanno trovato ieri mattina in due appartamenti poco distanti del noto quartiere romano. La pista più accreditata al momento è quella del serial. O meglio, l’ipotesi secondo cui a colpire sia stata un’unica mano che, in tutti e tre i casi ha ucciso con un coltello. Quel che è certo, comunque, da quanto trapela sul caso, è che un’ulteriore spinta allepotrebbe arrivare da una telecamera presente in uno dei due appartamenti. Le, allora, puntano molto su telecamere della zona, celle telefoniche e siti di incontri escort, in queste ore al vaglio serrato degli investigatori. Anche perché l’ultima vittima, in ...