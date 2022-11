Le donne e il cibo | 780mila anni fa nacque l’arte di cucinare

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il più anticocotto dall’uomo di cui gli archeologi abbiano trovato traccia fu una grande carpa d’acqua dolce. Risale afa, nel Paleolitico inferiore. Il ritrovamento dei primi ‘esperimenti’ di cucina umana è avvenuto in Israele. I laghi e i pesci furono fondamentali per la dieta dei primi umani. A scoprirlo è stato un gruppo di ricerca internazionale guidato da Irit Zohar, dell’Università di Tel Aviv. Gli scienziati hanno analizzato resti dirinvenuti nel sito di Gesher Benot Ya’aqov, in Israele. I risultati delle scoperte sono apparsi sulla rivista Nature Ecology and Evolution. I nostri antenati più remoti avrebbero dunque cominciatodella cucina centinaia di migliaia diprima di quanto testimoniato dai reperti archeologici trovati sino a oggi. Una ...