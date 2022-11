Agenzia ANSA

Manifestanti hanno dato alle fiamme la casa natale del padre della rivoluzione iraniana Ruhollah Khomeini a Khomeyn. Lo riportano la tv israeliana I24 e altriinternazionali. La casa è stata un museo dedicato a Khomeini negli ultimi 30 anni. Sui social circolano molte immagini dell'incendio dell'edificio, che sarebbe stato preso di mira con bottiglie ...Manifestanti hanno dato alle fiamme la casa natale del padre della rivoluzione iraniana Ruhollah Khomeini a Khomeyn. Lo riportano la tv israeliana I24 e altriinternazionali. La casa è stata un museo dedicato a Khomeini negli ultimi 30 anni. Sui social circolano molte immagini dell'incendio dell'edificio, che sarebbe stato preso di mira con bottiglie ... Iran: media, data alle fiamme casa natale Khomeini - Ultima Ora (LaPresse) - Continuano le proteste in Iran a due mesi dalla morte di Mahsa Amini, uccisa per aver indossato male il velo. I dimostranti anti-regime hanno assaltato e incendiato la casa dove è nato ...Oggi nonostante tutto questo la Repubblica Islamica dell’Iran si appresta ad impiccare il primo manifestante arrestato durante le proteste. Non si conosce ancora il suo nome e la sua identità, non è ...