F1 | GP Abu Dhabi 2022 | Leclerc | “Abbiamo faticato sul passo gara”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il pilota della Ferrari, Charles, ha parlato dopo le prove libere del Gran Premio di F1 di Abu. Ecco le sue parole: “Nel complesso le nostre sessioni sono state buone.di più sulperchéaccusato un discreto degrado gomme, come però ci attendevamo. Il ritmo in qualifica è un po’ meglio ma i nostri avversari sembrano essere leggermente davanti. Sfrutteremo le prove libere di domani per fare ulteriori progressi e dare il massimo nell’ultima qualifica dell’anno”. Stesso feeling del suo compagno spagnolo, Carlos Sainz: “Le sensazioni non sono troppo male ma c’è ancora parecchio margine di miglioramento per domani. Non vedo l’ora di scendere in pista per l’ultima qualifica della stagione”. Queste ...