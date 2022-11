“Devo dire una cosa” Milo Infante | la brutta notizia in diretta La soffiata | “Lui è furioso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Stop a Ore 14,infuriato. Con l’arrivo dei Mondiali in Qatar, domenica 20 novembre la partita inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador, finale prevista il 18 dicembre, i palinsesti della Rai saranno letteralmente stravolti. Sono numerosi i programmi che verranno sospesi. Tra l’altro anche le reti concorrenti come Mediaset faranno delle variazioni per non subire la forte concorrenza delle partite di calcio. Tuttavia non tutti sembrano aver preso con filosofia la faccenda. Quello che è capitato nell’ultima puntata di Ore 14, il talk show del primo pomeriggio di Rai2, ne è una conferma. Va ricordato che la Rai ha l’esclusiva dell’intera competizione. 28 delle 64 gare, presumibilmente le più importanti (finale, semifinali, quarti) saranno trasmesse su Rai1 intta, mentre le altre sfide in esclusiva andranno su Rai2, ...