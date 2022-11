Annalisa Stroppa è ‘La favorite’ | “Provo gioia nel vedere i giovani a teatro”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 novembre 2022) Bergamo. “Maestra vuole fare una foto con noi?”, “È stata bravissima, complimenti”, “Posso chiederle un autografo?”. Sono le 21.30 di martedì 15 novembre. Sono da poco terminate le prove generali aperte agli under30 di “La favorite” di Gaetano Donizetti, primo titolo in programma al Donizetti Opera Festival 2022 (18 novembre, 27 novembre, 3 dicembre). Nel dietro le quinte delDonizetti di Bergamo si respira un’aria di festa. Dopo più di tre ore dall’inizio delle prove il cast e tutti i lavoratori sono visibilmente stanchi, ma sereni e soddisfatti. Tutto legittimo. Del resto “La favorite” è un’opera intensa, da ogni punto di vista. Per le tempistiche, per la tecnica richiesta agli interpreti, per le tematiche condivise in scena. Dopo aver salutato il pubblico e accolti gli applausi meritatissimi,esce dal ...