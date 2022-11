E quindi non si arresterà il sovrasfruttamento deie la distruzione degli ecosistemi marini, dai quali dipendono la vita di oltre tre miliardi di persone. Le gravi conseguenze del grande caldo ...Joee Robert De Niro, sono due fedelissimi di Martin Scorsese. Hugo Cabret (2012) L'amore di Martin Scorsese per il cinema e la sua storia è tutto in questo film: Hugo Cabret . Una favola ...Tanti auguri al maestro Martin Scorsese. Per festeggiare i suoi primi 80 anni, ecco 5 film in streaming da non perdere ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...