Valerio Scanu racconta del tumore | “Mi hanno asportato metà polmone”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022), dal senso di colpa dopo la morte del papà all’intervento per un. Il racconto a Oggi è un altro giornohato di avere avuto un. Lo ha fatto ospite ad Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. Prima d’ora il cantante non ne aveva mai parlato, oggi invece hato il dramma vissuto due anni fa. É accaduto proprio in pieno lockdown.ha voluto lottare da solo, così come hato a Serena Bortone: “Nel marzo del 2020 sono stato operato, mi. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe”. Poi i dettagli: ...