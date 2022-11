Traffico Roma del 16-11-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione aNord si rallenta sulla via Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa Verso il raccordo anulare sul raccordo rallentamenti sono segnalati lungo la carreggiata interna Ardeatine l’uscita per Pomezia sulla tangenziale est ilrallentato tra via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni trafficata via della Pineta Sacchetti tra via Mattia Battistini è largo Agostino Gemelli direzione via Sala si rallenta poi in via del Muro Torto da via del Galoppatoio a via Luisa di Savoia Perciò il Lungotevere e poi a Primavalle rallentamenti in via di Torrevecchia 3 a via di Val Favara e via Cesare Castiglioni verso via Trionfale per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a ...