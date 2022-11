San Mango Piemonte | uccide la moglie e poi si suicida

Leggi su anteprima24

San(Sa) – È morta la donna colpita dal marito nel giardino della loro villetta a San. La tragedia nelle prime ore di questa mattina. Un litigio tra coniugi che si è trasformato in una doppia tragedia. L'uomo, infatti, dopo aver colpito lasi èto impiccandosi su un ponte dell'autostrada A2. Una scena terribile agli occhi di quanti a prima mattina hanno attraversato la traficatissima arteria. Per rimuovere il corpo è stato necessario interrompere la circolazione con l'ausilio di Polstrada e Vigili del Fuoco. La donna è deceduta dopo il ricovero in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Salerno e del nucleo radiomobile. Non si conoscono i motivi del ...