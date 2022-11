(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unessore del liceo artistico Enzo Rossi didai suoi allievi di. Secondo il racconto del Collettivo Osa all’edizionena di Repubblica il docente avrebbe detto «voidovreste essere cremati» a studenti di religione ebraica. Non solo: ad alcune studentesse che si piegavano per prendere a terra penne o cartacce lo stesso docente avrebbe detto «così mi provochi». Le testimonianze dovrebbero permettere la partenza di un’indagine di apondimento da parte della scuola. Il dirigente scolastico Danilo Vicca avrà il compito di ricostruire cosa è successo e di scoprire se quelle parole sono state davvero pronunciate. Alcuni dei testimoni sostengono di aver già denunciato le molestie verbali alla dirigenza della scuola e all’Ufficio ...

Open

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Avances delalla studentessa di 16 anni: il preside del liceo Albertelli sapeva tutto. ...Un professore del liceo artistico Enzo Rossi diè accusato dai suoi allievi di antisemitismo. Secondo il racconto del Collettivo Osa all'edizione romana di Repubblica il docente avrebbe detto "voi nasoni dovreste essere cremati" a studenti di ... Roma, il prof accusato di antisemitismo: «Voi nasoni Vi devono cremare» Le imprese con certificazione accreditata per la sicurezza delle informazioni sono più sicure e meno esposte ad attacchi rispetto a quelle non certificate ...(ASI) Roma - "Un eventuale diniego ad Italia Libera di svolgere la presentazione del partito alla Camera dei Deputati qualora vi acceda anche Giuliano Castellino. Un eventuale NO a Castellino della Se ...