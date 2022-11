Pallavolo in lutto | scomparsa l’ex Foppapedretti Maria Isabel Barroso Salgado

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Èmercoledì 16 novembre, ex stella dellaBergamo: la campionessa brasiliana aveva 62 anni. Il suo approdo in Italia, con la maglia di Modena nella stagione 1980-1981, fu storico: fu infatti la prima brasiliana a a giocare in un campionato straniero e nel 1994-1995 vestì la maglia rossoblu di Bergamo, al primo anno in Serie A1, e fu tra le protagoniste di una stagione esaltante conclusasi ai quarti di finale dei playoff scudetto. Nella sua carriera anche la maglia verdeoro della Nazionale brasiliana e il grande onore di portare la torcia olimpica in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016. La causa della morte sarebbe da ricercare in una sindrome respiratoria acuta: martedì era stata ricoverata all’ospedale di Sirio-Libanes, ma ...